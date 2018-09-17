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В Прикамье осудили хозяина колодца, в котором погиб пятилетний мальчик
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В Прикамье осудили хозяина колодца, в котором погиб пятилетний мальчик 

АиФ Пермь + ещё 1 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Осудили жителям Красновишерска, по вине которого погиб пятилетний ребёнок.
В Следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 59-летний местный житель на своём земельном участке при постройке жилого дома разработал и изготовил из бетона канализационный колодец. При этом мужчина должным образом доступ к нему не ограничил. Днём 17 июня 2018 года, гуляя по улице, пятилетний мальчик наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, и упал в канализационный колодец. Ребёнок погиб.
Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ. В пользу матери погибшего мальчика с осужденного взыскали 500 тысяч рублей.
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