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Очевидцы сообщают о пожаре на Каширском шоссе
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Очевидцы сообщают о пожаре на Каширском шоссе 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Пожар произошел в торговом центре «Вегас» на Каширском шоссе, сообщили очевидцы с места событий. По данным свидетелей, горит склад одного из магазинов центра.
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