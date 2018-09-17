В Невском районе Петербурга на женщину с ребенком упало стекло

В Невском районе Петербурга произошло ЧП, 14 сентября около часа дня на женщину с коляской, прогулявшуюся под окнами одного из домов по Народной улице, с балкона упало стекло, сообщают «Невские новости».

Женщина с младенцем лишь чудом не пострадали, стекло упало плоской стороной и не поранило прогуливающихся.

Испуганная мать обратилась в 24 территориальный отдел полиции с просьбой привлечь ответственных.

Полиция начала проверку инцидента.

Известно, что сейчас в данном доме производится замена остекления на лоджиях.