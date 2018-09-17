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В Невском районе Петербурга на женщину с ребенком упало стекло
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В Невском районе Петербурга на женщину с ребенком упало стекло 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Невском районе Петербурга произошло ЧП, 14 сентября около часа дня на женщину с коляской, прогулявшуюся под окнами одного из домов по Народной улице, с балкона упало стекло, сообщают «Невские новости».
Женщина с младенцем лишь чудом не пострадали, стекло упало плоской стороной и не поранило прогуливающихся.
Испуганная мать обратилась в 24 территориальный отдел полиции с просьбой привлечь ответственных.
Полиция начала проверку инцидента.
Известно, что сейчас в данном доме производится замена остекления на лоджиях.
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