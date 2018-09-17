После массового ДТП с 9 пострадавшими в Воронеже возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту массового ДТП на улице 20 лет Октября, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону в понедельник, 17 сентября. Страшная авария с участием пяти автомобилей случилась в 12:30 субботы, 8 сентября.

Как сообщалось ранее, ДТП спровоцировал пьяный 33-летний автомобилист на Toyota Cresta, который двигался со стороны Вогрэсовского моста в сторону цирка. Мужчина не справился с управлением, подрезал автомобиль Nissan Almera и столкнулся с ним. Момент аварии попал на видео.

От удара вторая иномарка под управлением 43-летнего воронежца выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Nissan Maxima, за рулём которого находился 46-летний мужчина. После Nissan Maxima врезался в ещё один Nissan Almera под управлением 40-летнего горожанина. Кроме того, в это время водитель Toyota Cresta влетел в движущийся навстречу Volkswagen Tiguan. За рулём машины находился 39-летний воронежец.

Первоначально в полиции сообщили о шести пострадавших, в числе которых четверо детей. К утру следующего дня данные изменились. Оказалось, что травмы получили ещё три человека. Таким образом, число пострадавших выросло до девяти.

Виновника аварии — 33-летнего водителя Toyota Cresta — привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Согласно КоАП, автомобилиста оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав.

Теперь полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Правоохранители назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства и причины ДТП.