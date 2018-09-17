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После массового ДТП с 9 пострадавшими в Воронеже возбудили уголовное дело
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После массового ДТП с 9 пострадавшими в Воронеже возбудили уголовное дело 

Вести Воронеж + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Полиция возбудила уголовное дело по факту массового ДТП на улице 20 лет Октября, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону в понедельник, 17 сентября. Страшная авария с участием пяти автомобилей случилась в 12:30 субботы, 8 сентября.
Как сообщалось ранее, ДТП спровоцировал пьяный 33-летний автомобилист на Toyota Cresta, который двигался со стороны Вогрэсовского моста в сторону цирка. Мужчина не справился с управлением, подрезал автомобиль Nissan Almera и столкнулся с ним. Момент аварии попал на видео.
От удара вторая иномарка под управлением 43-летнего воронежца выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Nissan Maxima, за рулём которого находился 46-летний мужчина. После Nissan Maxima врезался в ещё один Nissan Almera под управлением 40-летнего горожанина. Кроме того, в это время водитель Toyota Cresta влетел в движущийся навстречу Volkswagen Tiguan. За рулём машины находился 39-летний воронежец.
Первоначально в полиции сообщили о шести пострадавших, в числе которых четверо детей. К утру следующего дня данные изменились. Оказалось, что травмы получили ещё три человека. Таким образом, число пострадавших выросло до девяти.
Виновника аварии — 33-летнего водителя Toyota Cresta — привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Согласно КоАП, автомобилиста оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав.
Теперь полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Правоохранители назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства и причины ДТП.
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