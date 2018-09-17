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В Смышляевке в собственном BMW сгорел мужчина
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В Смышляевке в собственном BMW сгорел мужчина 

63.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: 63.ru
Пожарные справились с огнем за 10 минут
Следователи выясняют причины пожара в поселке Смышляевка, который произошел в выходные. Информация о ЧП в ГУ МЧС России по Самарской области поступила в 4:48 15 сентября: горел автомобиль.
— Пожар ликвидировали в 4:58, — сообщили в экстренном ведомстве 63-го региона.
К сожалению, в BMW X6 пожарные обнаружили труп 31-летнего мужчины.
— Сейчас назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые прольют свет на причину смерти человека. По предварительной версии, пожар начался с моторного отсека. На теле мужчины нет видимых телесных повреждений, — рассказала 63.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
Погибший приехал в Смышляевку из Самары к своим родственникам.
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