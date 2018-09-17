ЦИК отправит комиссию в Приморский край

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что ЦИК отправит комиссию в Приморский край, где прошел второй тур выборов губернатора региона.

«В ближайшие дни мы изучим все документы, которые поступят из Приморья, и по итогам сразу будет направлена туда комиссия наша тоже, чтобы еще на месте подтвердить или какие-то факты дополнительные собрать», — сказала Памфилова.

По ее словам, если в части материалов будет обнаружена уголовная составляющая или административная, то ЦИК передаст эти материалы в правоохранительные органы.

«До того, пока мы тщательно все эти, скажем, факты, никакого подведения итогов по Приморью не будет», — сказала глава ЦИК.

9 сентября в единый день голосования первый тур не выявил победителя выборов главы Приморья. Врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. 16 сентября в ходе второго тура по результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набрал 49,55%, Ищенко — 48,06%.