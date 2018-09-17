Первая ракетка России Хачанов получит wild card на турнир «ВТБ Кубок Кремля»

"Долгое время велись переговоры с агентами и не удавалось договориться, но сам Карен проявил желание сыграть. Совместно со своим дядей, который его курирует, они помогли урегулировать отношения с менеджерами и мы будем рады предоставить ему wild card в основную сетку турнира", — прокомментировал данное решение президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев

Ранее Хачанов объяснял свое отсутствие в заявочном листе турнира плотным графиком соревнований в сезоне. При этом россиянин отметил, что, если ему дадут wild card, то он примет приглашение и сыграет на «ВТБ Кубке Кремля».

Хачанов является первой ракеткой России. Он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Открытом чемпионате США, который завершился в Нью— Йорке в начале сентября, 22-летний россиянин дошел до третьего круга, где проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю (7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7)). В феврале он одержал победу на турнире ATP в Марселе.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 13 по 21 октября на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский». Призовой фонд турнира составит $1 869 301.