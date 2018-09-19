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Первыми на единое меню перейдут школьники Калининграда
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Первыми на единое меню перейдут школьники Калининграда 

Вести Калининград + ещё 1 19 часов назад
Фото: Вести Калининград
В регионе разрабатывают новое единое школьное меню. Задач у этой меры сразу несколько: и упорядочить закупки продуктов, и стоимость завтраков и обедов, актуальность блюд для современных школьников и при этом калорийность и качество. Первыми на единое меню перейдут школьники Калининграда. Затем его раздадут всем школам региона.
Прямо как в армии по команде кадеты 24 школы Калининграда жадно набрасываются на еду. Сегодня на обед гороховый суп, рыбная котлета с пюре и компот.
Какая пища полезная, а какая вредная. Что будут давать на завтрак, а что на обед ответы на эти вопросы школьники могут дать легко. Однако, привычное для них меню вскоре измениться. Правительство области выступило с инициативой сделать в регионе общее школьное питание. Первым городом для реализации станет Калининград.
Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда:
— Мы определим перечень блюд, которые будут использоваться для приготовления пищи в городе Калининграде. Это будет унифицировано, а не на усмотрение конкретного организатора питания, они будут равноценны по стоимости. Потому что у некоторых родителей тоже возникают вопросы, при переводе из одной школы в другую.
Единое меню разработали ученые из КГТУ. Сейчас оно проходит согласование и корректировку. Предложенный проект проверяют и санитарные врачи.
Елена Бабура, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области:
— Мы смотрели соответствие меню требованиям санитарного законодательства. В первую очередь рассматривается сбалансированность данного меню по основным критериям: жирам, белкам и углеводам.
Принципиально отличаться от прежнего меню, новое не будет. Разница в том одни и те же блюда в разных школах, будут состоять из одинаковых ингредиентов и пропорций.
Александр Яковенко, председатель Ассоциации организаторов социального питания Калининградской области:
— То есть это должен быть обязательно салат, это должно быть первое блюдо, это должно быть второе мясное, либо рыбное блюдо. Обязательно с гарниром. Это должен быть напиток. Это должен быть хлеб. У всего этого должны быть очень чёткие требования по весу.
Причём вес еды разный. Старшеклассникам положено больше. Поесть смогут и те, кто не захочет брать обычный комплекс.
Дмитрий Ефимов, корреспондент:
— Комплексный обед в школьной столовой рассчитан на среднестатистического ребёнка, то есть того, кто есть мясо. Но есть и такие, как я, кто не ест мясо. Они тоже могут найти для себя здесь еду. Вот, к примеру, я взял картошку, тушеные овощи, компот. Правда, этот обед будут без супа. Стоит он 71 рубль.
К сравнению, обычный комплексный обед 75 рублей. Правда, он уже с супом. Предложенный проект единого меню ещё не утверждён. Дополнительно его рассмотрят на заседании в администрации Калининграда 20 сентября. После, будет принято решение о внедрении его в школы. Если пилотный проект удастся. После Калининграда все школы региона будут кушать одинаково.
Дмитрий Ефимов, Андрей Долгий
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