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В Подмосковье на уроке физкультуры ребенка покалечило футбольными воротами
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В Подмосковье на уроке физкультуры ребенка покалечило футбольными воротами 

Свободная пресса + ещё 5 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Волоколамском районе Московской области на уроке физкультуры 11-летний мальчик получил тяжелую травму из-за упавших на него футбольных ворот.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», во время урока несколько учеников схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них, из-за чего ворота упали и зацепили рядом стоящего мальчика.
Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану левого глаза и перелом носа. Школьник был госпитализирован.
Следователи областного ГСУ СКР завели уголовное дело по данному инциденту.
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