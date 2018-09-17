В Подмосковье на уроке физкультуры ребенка покалечило футбольными воротами

В Волоколамском районе Московской области на уроке физкультуры 11-летний мальчик получил тяжелую травму из-за упавших на него футбольных ворот.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», во время урока несколько учеников схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них, из-за чего ворота упали и зацепили рядом стоящего мальчика.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану левого глаза и перелом носа. Школьник был госпитализирован.

Следователи областного ГСУ СКР завели уголовное дело по данному инциденту.

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