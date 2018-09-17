Новосибирец напал с ножом на таксиста

13 сентября в 24:00 в полицию сообщили о конфликте в такси, стоящего у дома по улице Декабристов. Прибывшие на место полицейские обнаружили в машине водителя с ножевым ранением — шея мужчины 1976 года рождения была окровавлена. Его тут же госпитализировали.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего и в ходе проверки возможных путей отхода задержали подозреваемого в совершении преступления: тридцатипятилетнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Октябрьского района. Находясь на заднем сиденье автомобиля такси, мужчина ударил водителя ножом, после чего пытался скрыться, но был задержан оперативниками при попытке спрятать орудие преступления во дворе соседнего дома. Причину конфликта в сейчас выясняют следователи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Покушение на убийство).