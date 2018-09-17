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В Воронежской области четверых полицейских взяли под стражу
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В Воронежской области четверых полицейских взяли под стражу 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Суд арестовал четырех сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве 37-летнего жителя Воронежской области, который числился пропавшим без вести, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управление СК РФ.
О безвестном исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая. По данным поисковых организаций, он ушел из дома 7 мая, 6 июля поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.
В пятницу, 14 сентября, следствие сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо сотрудников полиции. Следствие возбудило еще одно уголовное дело — по статье «превышение должностных полномочий», уголовные дела объединены в одно производство.
"В отношении всех судом по нашему ходатайству избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем планируется предъявление обвинения", — говорится в сообщении представителя следственного управления.
По факту случившегося ГУМВД Воронежской области проводит служебную проверку.
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