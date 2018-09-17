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Ученики архангельской школы №8 были эвакуированы из-за дыма
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Ученики архангельской школы №8 были эвакуированы из-за дыма 

АиФ Архангельск 15 часов назад
Утром 17 сентября ученики и преподаватели школы №8 были эвакуированы из-за угрозы пожара.
Около 10 часов утра в здании на проспекте Обводном по громкой связи было объявлено покинуть школу. Всех, кто находился в этот момент внутри, вывели наружу.
В пресс-службе регионального МЧС поясняют, что дым шёл из туалета на втором этаже — в выключателе произошло короткое замыкание. В итоге, пожарным, прибывшим на место, было практически нечего делать.
Сейчас уроки в школе возобновились. Напомним, на прошлой неделе подобный инцидент произошёл в северодвинской школе №5 — правда, там, пожарным пришлось тушить огонь.
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