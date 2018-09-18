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Пожарная тревога в калужской школе оказалась учебной
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Пожарная тревога в калужской школе оказалась учебной 

Калуга 24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Педагоги и ученики калужской школы №45 в микрорайоне Кошелев днем 18 сентября были эвакуированы после того, как в здании сработала пожарная сигнализация. Фото группы «Калуга Жесть» «ВКонтакте» Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, тревога была учебной. Во время учений отрабатывались не только действия людей при пожаре, но и работоспособность систем оповещения и дымоудаления. Учения в школе проводились в рамках месячника безопасности детей, который сейчас проходит в Калужской области. Проверяются и другие школы Калужской области. Напомним, школа в микрорайоне Кошелев была построена в конце 2016 года. Это сама большая школа в Калужской области. Она способна принять 1360 детей, площадь школы составляет около 26 тысяч квадратных метров.
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