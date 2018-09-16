Более 10 тысяч человек досрочно проголосовали к началу второго тура выборов главы Приморья 

В Приморском крае утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 местного времени.
Свыше 10 тысяч человек проголосовали досрочно к началу второго тура выборов главы Приморского края. Такое заявление сделала представитель регионального избиркома Татьяна Заболотная.
«Уже завершилось досрочное голосование на 114 судах, находящихся в море, где свои голоса отдали 8 545 членов экипажей. Также прошло досрочное голосование на семи избирательных участках, находящихся в труднодоступной местности Красноармейского района и среди 74 отдельных групп избирателей, транспортное сообщение с которыми затруднено. В итоге к началу сегодняшнего дня зафиксировано досрочно проголосовавших 10 429 избирателей Приморского края», — представитель избирательной комиссии Приморья.
В Приморском крае утром в воскресенье открылись 1 329 избирательных участков. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).
Как сообщает «Интерфакс — Дальний Восток», наиболее активно голосуют жители Уссурийска и Октябрьского района. Самая низкая явка традиционно зафиксирована во Владивостоке.
На пост главы региона претендуют выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, который наберет простое большинство голосов.
Напомним, 9 сентября в России прошел единый день голосования. ЦИК, партии и экспертное сообщество сошлись во мнении, что прошедшие в этот день выборы стали самыми спокойными за последние несколько лет.
Позже глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о самом серьезном нарушении на прошедших выборах.