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В Курумоче на 5 часов задержали рейс в Турцию из-за неисправности авиатехники
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В Курумоче на 5 часов задержали рейс в Турцию из-за неисправности авиатехники 

Волга Ньюс 28 минут назад
Фото: Волга Ньюс
По данным ведомства задержка произошла в связи с отказом и неисправностью авиационной техники.
Самолет должен был вылететь в 15:40 по местному времени, вместо этого рейс отправился в 20:55.
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