В Калининграде школа и детский сад до вечера останутся без горячей воды

Калининграде из-за протечки на теплотрассе до 22:00 приостановили подачу горячей воды в детском саду и школе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, отключения коснулись улиц Еловая Аллея, 31–69, Дадаева, 56–62, Парт. Железняка, 4–18, Куйбышева, 17–187, 139 (д. сад №123), 15 (СОШ №33), а также переулка Майского, 1–5.

Также для проведения работ на ЦТП «Зелёная» до 12:00 от горячей воды отключили дома по улицам Горького, 199–203, Зелёной, 19–21, Гайдара, 103–105, Бахчисарайской, 20–22 (детская пол-ка).

Кроме того, часть калининградских улиц осталась и без холодной воды.

До 16:00 водоснабжение отключили на улице Киевской, 100–130, 125–129;

до 17:00:

— на ул. Закавказской, 24–30, 31–39, 19 (д. сад №74, корп. 2);

— ул. Нахимова, 14, 9 (д. сад №74, корп. 1);

до 18:00:

— на ул. А. Невского, 189, 193;

— ул. Гончарова, 5–15;

— ул. Брянской, 2, 3–5;

до 20:00:

— на ул. Гагарина, 16а;

— ул. Малоярославской, 2–4, 5–11.

Также из-за ремонтных работ без света в течение дня останутся:

до 18:00:

— ул. Зарайская, 1–19;

— пр. Московский, 83–93;

— ул. Фрунзе, 4;

— ул. Ген. Буткова, 1, 18, 19–21;

— пр. Московский, 6;

— наб. Петра Великого, 7;

до 20:00 — ул. Коммунистическая, 53–79.