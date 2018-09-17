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Пять человек погибло в давке после матча африканской Лиги чемпионов
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Пять человек погибло в давке после матча африканской Лиги чемпионов 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Пять человек погибло в давке после завершения матча африканской Лиги чемпионов между ангольским «Примейру ди Агошту» и «ТП Мазембе» из Демократической Республики Конго, сообщает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Анголы, болельщики не могли покинуть трибуны стадиона в Луанде из-за закрытых выходов. Когда сотрудники правопорядка открыли выходы, болельщики выбежали с арены, но некоторые были растоптаны под полицейскими лошадьми.
Отмечается, что семь человек получили травмы. Министерство выразило соболезнования в связи с трагедией. В скором времени начнется расследование произошедшего инцидента.
Ранее сообщалось, что двенадцать болельщиков «Барселоны» погибли в ДТП по дороге с игры.
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