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Пять человек погибло на стадионе после матча африканской Лиги Чемпионов
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Пять человек погибло на стадионе после матча африканской Лиги Чемпионов 

Свободная пресса + ещё 12 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
После матча африканской Лиги Чемпионов между «Примейру ди Агошту» и «ТП Мазембе», который проходил в столице Анголы Луанде, произошла давка на выходе со стадиона. В результате инцидента погибло пять человек и ещё семеро получили серьёзные ранения, сообщает «ТАСС».
По информации издания, встречу посетило около 50 тысяч человек. Когда матч закончился и болельщики начали выходить со стадиона, оказалось, что часть выходов арены закрыты. Это спровоцировало давку и привело к трагическим последствиям.
Министерство спорта и молодежной политики Анголы уже объявило, что будет проведено расследование обстоятельств случившегося.
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