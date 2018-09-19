Пять человек погибло на стадионе после матча африканской Лиги Чемпионов

После матча африканской Лиги Чемпионов между «Примейру ди Агошту» и «ТП Мазембе», который проходил в столице Анголы Луанде , произошла давка на выходе со стадиона. В результате инцидента погибло пять человек и ещё семеро получили серьёзные ранения, сообщает «ТАСС»

По информации издания, встречу посетило около 50 тысяч человек. Когда матч закончился и болельщики начали выходить со стадиона, оказалось, что часть выходов арены закрыты. Это спровоцировало давку и привело к трагическим последствиям.

Министерство спорта и молодежной политики Анголы уже объявило, что будет проведено расследование обстоятельств случившегося.

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