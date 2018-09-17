Короткое замыкание: в Архангельске эвакуировали школу

Учеников эвакуировали на десять минут

Сегодня уроки в школе №8 прервались эвакуацией из здания. В общей сложности эвакуировали 580 человек, 30 из которых персонал, хотя возгорания не произошло.

— На втором этаже в туалете было короткое замыкание в выключателе. Возникло задымление без последующего горения. Дети эвакуировались под руководством преподавателей эвакуировались. На этом всё и закночилось, тушить ничего не пришлось, горения не возникло.

Эвакуация началась в 10:10, спустя десять минут все вернулись внутрь.

12 сентября эвакуировали северодвинскую школу из-за возгорания в туалете. В апреле в Архангельске эвакуировали школу № 26 из-за информации о готовящемся теракте. Месяцем ранее эвакуировали школу № 50 из-за распыленного там перцового баллончика.