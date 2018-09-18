Нико Ковач: «Баварии» будет нелегко с «Бенфикой» 

«Бенфика» провела не идеальный прошлый сезон. Клуб хочет атаковать, идти вперед, и в этом ему помогут болельщики. «Баварии» будет нелегко, но мы к этому готовы. «Бенфика» действует агрессивно, сохраняя высокую скорость. Она доминирует в своем чемпионате. Думаю, португальцы будут хороши в защите, но также захотят победить на домашнем стадионе. Уверен, мы получим свою шансы», — цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».
Матч между командами состоится завтра, 19 сентября, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00 мск.