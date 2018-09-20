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Футболист «Баварии» Мюллер провел свой сотый матч в Лиге чемпионов
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Футболист «Баварии» Мюллер провел свой сотый матч в Лиге чемпионов 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: instagram.com/fcbayern
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретилась с португальской «Бенфикой», стал сотым в карьере немецкого футболиста Томаса Мюллера на самом престижной клубном турнире Европы, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Мюллер стал одним из 35 футболистов, которые провели 100 и более матчей в Лиге чемпионов. Среди действующих игроков «Баварии» по этому показателю его превосходит только голландец Арьен Роббен, который сыграл на турнире 107 матчей.
Лидером по количеству проведённых в Лиге чемпионов встреч является голкипер «Порту» Икер Касильяс — 169 игр. На втором месте — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, на третьем — бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
Напомним, что «Бавария» в прошедшей встрече взяла верх над «Бенфикой» со счетом 2:0.
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