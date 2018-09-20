Футболист «Баварии» Мюллер провел свой сотый матч в Лиге чемпионов

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретилась с португальской «Бенфикой», стал сотым в карьере немецкого футболиста Томаса Мюллера на самом престижной клубном турнире Европы, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Мюллер стал одним из 35 футболистов, которые провели 100 и более матчей в Лиге чемпионов. Среди действующих игроков «Баварии» по этому показателю его превосходит только голландец Арьен Роббен , который сыграл на турнире 107 матчей.

Лидером по количеству проведённых в Лиге чемпионов встреч является голкипер «Порту» Икер Касильяс — 169 игр. На втором месте — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду , на третьем — бывший полузащитник «Барселоны» Хави.

Напомним, что «Бавария» в прошедшей встрече взяла верх над «Бенфикой» со счетом 2:0.