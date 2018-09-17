Пассажир напал на таксиста с ножом и попался полицейским, когда прятал оружие

Новосибирец напал с ножом на таксиста в Октябрьском районе Новосибирска . Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл ночью 13 сентября на улице Декабристов.

«13 сентября в полночь в полицию поступило сообщение о конфликте, происходящем в автомобиле такси у дома по улице Декабристов. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в машине водителя с ножевым ранением в шею. Мужчина 1976 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе областного МВД

Сотрудники полиции опросили очевидцев инцидента, после чего, по горячем следам вышли на подозреваемого и задержали его. Задержанным оказался 35-летний новосибирец, который ранее уже был судим.

«Находясь на заднем сиденье автомобиля такси, мужчина ударил водителя ножом, после чего пытался скрыться, но был задержан оперативниками при попытке спрятать орудие преступления во дворе соседнего дома. Причину конфликта в настоящее время выясняют следователи», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас следователи СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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