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Нефтегазовые компании купили у Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей
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Нефтегазовые компании купили у Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей 

Lenta.ru + ещё 33 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей, рассказал в ходе Тюменского нефтегазового форума губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «на 2018 год финансирование такой программы сохранено в полном объеме, а это значит, что предприятия, которые только рассматривают или уже планируют свою работу в нашем регионе, могут на нее рассчитывать». По данным Моора, в первом полугодии 2018 года общий объем закупок компаниями ТЭК у предприятий области превысил 36 миллиардов рублей.
Губернатор также рассказал о том, что тюменские ученые и предприятия внесли в 2017 году 139 предложений по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе. По словам губернатора, за последние десять лет свои производства в регионе разместили несколько иностранных компаний с мировым именем: Schlumberger, Bentec, Baker Hughes, Dynaenergetics и другие. «Кроме того, при поддержке научных и инновационных организаций предлагается высокотехнологичная продукция и инновационные решения для эксплуатации недр», — пояснил Моор.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября.
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