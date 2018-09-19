Нефтегазовые компании купили у Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей

Компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 миллиарда рублей, рассказал в ходе Тюменского нефтегазового форума губернатор Тюменской области Александр Моор . Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «на 2018 год финансирование такой программы сохранено в полном объеме, а это значит, что предприятия, которые только рассматривают или уже планируют свою работу в нашем регионе, могут на нее рассчитывать». По данным Моора, в первом полугодии 2018 года общий объем закупок компаниями ТЭК у предприятий области превысил 36 миллиардов рублей.

Губернатор также рассказал о том, что тюменские ученые и предприятия внесли в 2017 году 139 предложений по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе. По словам губернатора, за последние десять лет свои производства в регионе разместили несколько иностранных компаний с мировым именем: Schlumberger, Bentec, Baker Hughes, Dynaenergetics и другие. «Кроме того, при поддержке научных и инновационных организаций предлагается высокотехнологичная продукция и инновационные решения для эксплуатации недр», — пояснил Моор.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября.