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На пепелище дома в Узморье обнаружили труп женщины
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На пепелище дома в Узморье обнаружили труп женщины 

Свободные новости 25 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 16 сентября, вечером в Энгельсском районе на месте пожара в частном доме обнаружили труп.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области, в 19.28 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в жилом доме на территории поселка Узморье. На тушение выезжали пять человек личного состава, использовалось две единицы техники.
Пожар площадью 80 квадратных метров ликвидировали в 21.20.
«При разборке конструкций на месте пожара было обнаружено тело женщины. Личность [погибшей] устанавливается)», — информируют в управлении.
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