На пепелище дома в Узморье обнаружили труп женщины

Вчера, 16 сентября, вечером в Энгельсском районе на месте пожара в частном доме обнаружили труп.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области , в 19.28 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в жилом доме на территории поселка Узморье. На тушение выезжали пять человек личного состава, использовалось две единицы техники.

Пожар площадью 80 квадратных метров ликвидировали в 21.20.

«При разборке конструкций на месте пожара было обнаружено тело женщины. Личность [погибшей] устанавливается)», — информируют в управлении.