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Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил провести тщательное расследование гибели пятилетнего ребенка при пожаре
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил провести тщательное расследование гибели пятилетнего ребенка при пожаре 

ИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» + ещё 3 3 часа назад
Трагедия произошла 15 сентября в поселке Ола. Глава региона отметил, что власти окажут все необходимое содействие, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и не допустить подобного впредь. Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в Управлении информационной политики Правительства Магаданской области. В минувшую субботу сообщение о возгорании на пульт пожарной части №9 поступило по системе 112. Спустя две минуты после звонка расчет прибыл на место. Через час, после ликвидации открытого горения, в кладовой комнате было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет с привлечением сотрудников Ольского РОВД, комиссии по делам несовершеннолетних Ольского округа. Известно, что семья, проживающая в сгоревшей квартире, многодетная и состоит на учете в органах опеки и попечительства. Вероятной причиной возникновения пожара могла послужить детская шалость. Главам городских округов во взаимодействии с соответствующими ведомствами губернатор Сергей Носов поручил провести проверку семей, находящихся на учете в органах опеки и попечительства.
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