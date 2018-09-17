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Подозрительные закупки ГСМ попали на «Карту картелей» ОНФ и ФАС
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Подозрительные закупки ГСМ попали на «Карту картелей» ОНФ и ФАС 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявил сомнительные закупки в сфере поставки горюче-смазочных материалов на сумму более 176,8 миллиарда рублей, сказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта на пресс-конференции в понедельник.
"Общероссийский народный фронт представил новые расследования антиконкурентных соглашений в сфере поставки горюче-смазочных материалов на территории России. На «Карту картелей», разработанную совместно с Федеральной антимонопольной службой попали закупки с признаками сговоров на сумму более 176,8 миллиарда рублей", — сказал Гетта.
Он уточнил, что сговоры выявлены на торгах в 44 регионах страны. «При анализе госзакупок мы выявили признаки порядка 46 картелей, в которых оказалось замешано более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей», — добавил координатор проекта.
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