Подозрительные закупки ГСМ попали на «Карту картелей» ОНФ и ФАС

"Общероссийский народный фронт представил новые расследования антиконкурентных соглашений в сфере поставки горюче-смазочных материалов на территории России. На «Карту картелей», разработанную совместно с Федеральной антимонопольной службой попали закупки с признаками сговоров на сумму более 176,8 миллиарда рублей", — сказал Гетта.

Он уточнил, что сговоры выявлены на торгах в 44 регионах страны. «При анализе госзакупок мы выявили признаки порядка 46 картелей, в которых оказалось замешано более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей», — добавил координатор проекта.