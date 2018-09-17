Мужчина в Пикалево оказался заживо погребен под обвалившейся землей

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, в минувшие выходные, 15 сентября в районе заброшенной автозаправки «Зеленое яблоко» проводились работы.

Мужчина из Луганска оказался заживо погребен под обвалившейся землей в яме, в которой он находился. На место происшествия вызвали экстренные службы. Пожарным стали его откопали, но сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Тело погибшего 27-летнего мужчины направлено в морг. Обстоятельства происшествия уточняются.