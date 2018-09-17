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Мужчина в Пикалево оказался заживо погребен под обвалившейся землей
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Мужчина в Пикалево оказался заживо погребен под обвалившейся землей 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Жителя Луганска засыпало землей при проведении работ в Пикалево Ленинградской области. Спасти мужчину не удалось.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, в минувшие выходные, 15 сентября в районе заброшенной автозаправки «Зеленое яблоко» проводились работы.
Мужчина из Луганска оказался заживо погребен под обвалившейся землей в яме, в которой он находился. На место происшествия вызвали экстренные службы. Пожарным стали его откопали, но сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
Тело погибшего 27-летнего мужчины направлено в морг. Обстоятельства происшествия уточняются.
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