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Зарубил косой: СК обнародовал подробности убийства в Мценске
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Зарубил косой: СК обнародовал подробности убийства в Мценске 

РИА 57 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА 57
Следственный комитет по Орловской области опубликовал подробности жестокого преступления, совершённого жителем Мценска.
Тело 33-летнего жителя города с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме 16 сентября 2018 года. Региональный СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе оперативных мероприятий правоохранителям по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек. Он признал свою вину полностью и пояснил, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта со своим знакомым он схватил косу и ударил его несколько раз в область туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
С места преступления подозреваемый скрылся, но сотрудникам полиции удалось обнаружить его в доме знакомой женщины. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.
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