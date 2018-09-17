В поселке Новосемейкино решили строить новую школу

В старой школе учатся 923 ребенка

Ремонт старого здания в поселке городского типа Новосемейкино не решит проблему доступности образования для местных жителей. К такому выводу пришли участники специального совещания, посвященного этому вопросу: представители областного Минстроя , администрация и педагоги школы, родительский актив. Об этом в своем твиттере сообщил врио министра строительства области Александр Баландин.

— Будем строить новую, современную школу, — резюмировал глава ведомства.

Разговоры о судьбе новосемейкинской школы идут уже несколько лет. Старое здание устарело не только морально, но и физически.

Финансировать строительство новой школы областные власти рассчитывают за счет федерального бюджета, куда и направили заявку на этот проект. Деньги ожидаются в 2019-м году.

В школе поселка Новосемейкино по данным на 1 сентября этого года учатся 923 человека.