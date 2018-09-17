Ещё
В поселке Новосемейкино решили строить новую школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поселке Новосемейкино решили строить новую школу 

63.ru 17 сентября 2018
Фото: 63.ru
В старой школе учатся 923 ребенка
Ремонт старого здания в поселке городского типа Новосемейкино не решит проблему доступности образования для местных жителей. К такому выводу пришли участники специального совещания, посвященного этому вопросу: представители областного Минстроя, администрация и педагоги школы, родительский актив. Об этом в своем твиттере сообщил врио министра строительства области Александр Баландин.
— Будем строить новую, современную школу, — резюмировал глава ведомства.
Разговоры о судьбе новосемейкинской школы идут уже несколько лет. Старое здание устарело не только морально, но и физически.
Финансировать строительство новой школы областные власти рассчитывают за счет федерального бюджета, куда и направили заявку на этот проект. Деньги ожидаются в 2019-м году.
В школе поселка Новосемейкино по данным на 1 сентября этого года учатся 923 человека.
63.ru: последние новости
Иномарка перевернулась на крышу: в Тольятти на перекрестке столкнулись две легковушки Будут в тренде: в Самарской области с молодёжью оставят работать только молодых «Они же пьяные стреляют!»: депутаты губдумы предложили ужесточить закон «Об оружии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2024
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение