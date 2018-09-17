Житель Игарки предстанет перед судом за убийство жены

В Игарке следователи направили в суд материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении 47-летнего горожанина. Его обвиняют в причинении легкого вреда здоровью и в умышленном убийстве.

В июне этого года мужчина, будучи нетрезвым, ударил ножом в бедро свою гражданскую жену. Ранение врачи квалифицировали как легкий вред здоровью. А через три дня после этого супруги вновь поссорились. Мужчина ударил женщину ножом в шею и в живот. Так умерла на месте.

Обвиняемый полностью признал вину. Дело рассмотрит Игарский городской суд.