Ещё
Житель Игарки предстанет перед судом за убийство жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Игарки предстанет перед судом за убийство жены 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
В Игарке следователи направили в суд материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении 47-летнего горожанина. Его обвиняют в причинении легкого вреда здоровью и в умышленном убийстве.
В июне этого года мужчина, будучи нетрезвым, ударил ножом в бедро свою гражданскую жену. Ранение врачи квалифицировали как легкий вред здоровью. А через три дня после этого супруги вновь поссорились. Мужчина ударил женщину ножом в шею и в живот. Так умерла на месте.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело рассмотрит Игарский городской суд.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Екатеринбургский бизнесмен вручит Porsche за организацию интервью с Илоном Маском Штаб Тарасенко: 24 тысячи голосов были куплены в поддержку Ищенко Памфилова: выборы в Приморье не засчитают, пока не будут рассмотрены все жалобы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбу для Захарченко сделали в США334
Российский певец погиб в страшном ДТП20
«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев229
Верзилов ослеп и оглох62
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась216
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
04:41
Верзилов ослеп и оглох
Общество
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение