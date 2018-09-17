Иркутский арбитраж не нашел финансовых нарушений на «Байкале 2020»

Арбитражный суд Иркутской области признал «ошибочными и незаконными» выводы Контрольно-счетной палаты по итогам проверки проведения молодежного лагеря «Байкал 2020», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Лагерь в 2016 и 2017 года организовывали на острове Ольхон власти Иркутской области — министерство молодежной политики. В КСП в 2018 году провели проверку организации молодежного форума, нашли ряд нарушений бюджетного и антимонопольного законодательства, заявив в итоге что бюджету был нанесен ущерб в размере более 5,4 млн рублей.

Напомним, в 2016 году на организацию лагеря из бюджета выделялось 9 млн рублей, в 2017 году — 10 млн рублей. При этом, по словам аудиторов, срок проведения мероприятия сократился. Кроме того, вопросы КСП вызвал список участников лагеря и конкурсная документация на его проведение. Как отметили в пресс-службе правительства Иркутской области, материалы проверки были рассмотрены депутатами на заседании комиссии по контрольной деятельности регионального парламента. Позже выводы КСП признал незаконными арбитраж.

— Суд отметил, что выводы КСП о том, что в результате проведения министерством молодежного лагеря на острове Ольхон «Байкал 2020» в 2016 и 2017 годах областному бюджету нанесен ущерб в размере более 5,4 млн рублей, являются ошибочными и незаконными. Кроме того, признаны незаконными и выводы о создании министерством необоснованных препятствий для участников закупки на заключение контракта по проведению лагеря «Байкал 2020» и ограничению конкуренции, а также требования КСП исключить из технического задания к аукционной документации ограничение места проведения лагеря, — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Фото: facebook.com/forumbaikal2020