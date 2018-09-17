Президент ФРГ подчеркнул необходимость диалога с РФ на фоне сложных отношений с ней

"Никто не может быть доволен нынешней ситуацией в отношениях Германии и Европы с Россией", — указал он. По его словам, действия РФ на востоке Украины и в Крыму сильно повлияли на эти отношения. «Мы хотим лучших отношений, но мы еще далеки от их нормального состояния. Несмотря на это, Россия остается соседом Европы, и где, как ни в Финляндии, это лучше заметно», — подчеркнул Штайнмаейр.

Президент ФРГ отметил, что Россию не стоит изолировать. «Если есть желание не только оглядываться на прошлое, но и смотреть в будущее, необходимо — в первую очередь в сложные времена — искать каналы коммуникации», — уверен он.

Штайнмаейр считает, что проблемы при общении с Россией можно обсуждать непосредственно с ней. «По крайней мере, так я сделал прошлой осенью, когда встретился в России с президентом [Владимиром] Путиным. Эти дискуссии мгновенно ничего не исправят. Но, однако, я уверен, что молчание увеличивает риски, а не приносит новых альтернатив», — сказал он.

"У меня такой же подход, как у правительства Германии и [президента Финляндии Саули] Ниинистё. Я рад, что смогу обсудить с ним этот вопрос", — заключил Штайнмаейр.

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