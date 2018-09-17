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Ужесточение наказания для чёрных кредиторов упорядочит финансовый рынок РФ, считают эксперты
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Ужесточение наказания для чёрных кредиторов упорядочит финансовый рынок РФ, считают эксперты 

Парламентская газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Введение уголовной ответственности для так называемых чёрных кредиторов позволит упорядочить и улучшить контроль на российском финансовом рынке, считают опрошенные «Экономикой сегодня» эксперты.
Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что разрабатывает законопроект об уголовной ответственности для чёрных кредиторов — компаний, нелегально занимающихся предоставлением займов и не включённых в реестр Центробанка. По его словам, документ поступит на рассмотрение палаты уже осенью.
Экономист Антон Шабанов пояснил, что речь идёт не о микрофинансовых организациях, чья деятельность регулируется Центробанком.
«Этот законодательный акт касается тех организаций, которые не имеют никакой лицензии, и это говорит нам о том, что российские власти и Центробанк планируют наладить жёсткий контроль над рынком подобных финансовых услуг», — констатирует Шабанов.
Присутствие таких игроков на рынке в целом подрывает доверие к кредитным организациям, полагает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.
«Нелегальные структуры подрывают имидж российского кредитного рынка, поэтому такая борьба, во-первых, значительно улучшит здесь атмосферу, а во-вторых, нелегальные кредиторы вносят серьёзный раздор на кредитном рынке за счёт своих предложений. Это могут быть, как заниженные ставки, так и какие-то другие демпинговые предложения», — сказала она.
В заключение она отметила, что рынок кредитных услуг достаточно большой и его работу необходимо тщательно контролировать. При этом экономист отметила, что со временем масштаб проблемы в этом секторе уменьшается.
«Соответственно, ужесточение наказания в виде уголовной ответственности является здесь тем шагом, который направлен на пресечение всех подобных действий вообще. Таким образом, перед нами крайне позитивный законопроект», — заключила она.
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