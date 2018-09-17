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В штабе Тарасенко заявили о покупке 24 тыс. голосов избирателей в пользу Ищенко
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В штабе Тарасенко заявили о покупке 24 тыс. голосов избирателей в пользу Ищенко 

BFM.RU + ещё 34 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Около 24 тыс. голосов избирателей в ходе второго тура выборов губернатора в Приморье было куплено в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, заявили ТАСС в штабе кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко.
«Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс. Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчёт голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершению работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас ещё рано говорить, ещё до сих пор идёт подсчёт», — сказал представитель штаба.
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