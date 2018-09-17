В штабе Тарасенко заявили о покупке 24 тыс. голосов избирателей в пользу Ищенко

«Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс. Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчёт голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершению работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас ещё рано говорить, ещё до сих пор идёт подсчёт», — сказал представитель штаба.