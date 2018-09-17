Мужчина поджег свою квартиру в Усолье-Сибирском и наблюдал за пожаром

Пожар произошел в многоквартирном доме в переулке Комсомольский Усолья-Сибирского

Возгорание в одной из квартир произошло ночью 17 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области . На пульт пожарной охраны позвонил житель дома и сказал, что в подъезд четырехэтажного дома заволокло дымом. На место происшествия выехали спасатели, которые по прибытию увидели, что огонь идет из квартиры на втором этаже. Она горела изнутри.

По лестничным маршам с помощью спасательных устройств были эвакуированы 24 человека, в том числе восемь детей. Жильцы нижних этажей смогли сами покинуть квартиры по лестничным маршам. Поскольку в горевшей квартире никто не отзывался, пожарные вскрыли дверь и приступили к тушению. В результате вся квартира была повреждена огнем, а также балкон соседней квартиры. Квартиры верхних этажей были закопчены.

Позже выяснилось, что квартиру снимал мужчина, который сам поджег ковер и диван в одной из комнат, поссорившись со своей гражданской женой. После того, как он устроил пожар, мужчина вышел во двор дома и наблюдал за происходящим. Соседи признались, что мужчина ранее вел себя неадекватно, но они не волновались за свою безопасность.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Всего за 15 и 16 сентября в Иркутской области произошло 20 пожаров, на которых погибли трое человек. Чаще всего возгорания возникают из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем.