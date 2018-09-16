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Экс-полицейскому в Вологодской области предъявлено обвинение в убийстве пенсионера
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Экс-полицейскому в Вологодской области предъявлено обвинение в убийстве пенсионера 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 16 сентября. Следователи в Вологодской области предъявили обвинения бывшему полицейскому в убийстве пенсионера, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о смерти пожилого мужчины в одной из деревень Череповецкого района поступило утром 5 сентября от сотрудника полиции, в дачном доме которого и было обнаружено тело погибшего.
"По факту гибели пенсионера 1954 года рождения возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 4 сентября нетрезвый 64-летний пенсионер пришел к полицейскому, приехавшему на дачу после окончания рабочей смены. Между мужчинами на веранде дачного дома произошел конфликта. Обвиняемый ножкой от табурета нанес множественные удары пенсионеру, который от полученных травм скончался.
По данным пресс-службы, на месте происшествия следователи обнаружили и изъяли орудие преступления. Обвиняемый задержан, ему назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
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