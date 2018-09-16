Врио губернатора Приморья обогнал соперника от КПРФ на выборах

Ранее при подсчете голосов почти с самого начала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ними составлял до 8%.

По данным подcчета 99,03% бюллетеней, Тарасенко вышел в лидеры, набрав 49,02%, Ищенко набирает 48,56%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ „Эксперт Групп“.