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Ищенко лидирует после подсчета 83% бюллетеней на выборах главы Приморья
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Ищенко лидирует после подсчета 83% бюллетеней на выборах главы Приморья 

РИА Новости + ещё 65 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%, сообщил журналистам представитель краевого избиркома.
"Ищенко набрал 52,24%, Тарасенко 45,10%", — сказал представитель избиркома. По его словам, явка составила 33,03%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ „Эксперт Групп“.
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