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Полицейский убил пенсионера на даче в Череповецком районе
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Полицейский убил пенсионера на даче в Череповецком районе 

Вологда.рф + ещё 1 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины. Сообщение об этом поступило утром 5 сентября от 43-летнего сотрудника полиции. В его дачном доме позднее обнаружили тело погибшего.
Инцидент произошел 4 сентября в деревне Череповецкого района. По версии следствия, нетрезвый 64-летний пенсионер пришел на дачу к полицейскому. На веранде между мужчинами произошел конфликт. В пылу ссоры полицейский избил пенсионера ножкой от табурета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
В настоящее время ныне бывшему сотруднику органов внутренних дел предъявлено обвинение в совершении убийства. Полицейский заключен под стражу. Расследование продолжается.
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