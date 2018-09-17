Полицейский убил пенсионера на даче в Череповецком районе

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины. Сообщение об этом поступило утром 5 сентября от 43-летнего сотрудника полиции. В его дачном доме позднее обнаружили тело погибшего.

Инцидент произошел 4 сентября в деревне Череповецкого района. По версии следствия, нетрезвый 64-летний пенсионер пришел на дачу к полицейскому. На веранде между мужчинами произошел конфликт. В пылу ссоры полицейский избил пенсионера ножкой от табурета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.