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Трамп поддержал семьи погибших в результате урагана «Флоренс»
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Трамп поддержал семьи погибших в результате урагана «Флоренс» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter слова поддержки и соболезнования в адрес семей погибших в результате разгула стихии в США. Ураган «Флоренс» бушует в Северной и Южной Каролине уже третьи сутки.
«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!», — написал Трамп.
Число жертв урагана уже оценено в 13 погибших. В Северной Каролине без электричества остаются примерно 760 тысяч домов и предприятий, а в штате Южная Каролина — около 36 тысяч.
Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к стихии. Он призвал граждан стран «не играть с ураганом» и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.
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