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Брифинг Минобороны о крушении MH17. Видеотрансляция
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Брифинг Минобороны о крушении MH17. Видеотрансляция 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Министерство обороны России проводит брифинг по вновь открывшимся обстоятельствам крушения MH17.
Самолет компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшегося рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
В качестве причин катастрофы выдвигались версии о попадании ракеты «земля — воздух» или «воздух — воздух».
Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга. Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование. Представители РФ неоднократно высказывали недовольство тем, как это расследование ведется, а также заявляли, что представленные российской стороной данные игнорируются.
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