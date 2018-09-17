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Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона сама?
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Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона сама? 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Сотрудники полиции Москвы выясняют обстоятельства падения из окна третьего этажа 17-летней беременной дочери крупного бизнесмена. Она заявила, что упала сама, но есть несостыковки.
Пострадавшая приехала в начале года из Китая, где последнее время училась. Девушка жила с младшими сестрой, братом и отцом. Она познакомилась в Москве с молодым человеком, завязались отношения. какое-то время спустя девушка сообщила любимому, что ждет ребенка. Он решил при этом сообщении с ней расстаться.
Сегодня утром девушка пришла домой с открытой бутылкой водки. Через некоторое время родственники увидели ее, лежащую под окном. Прибывшим на место медикам пострадавшая заявила, что упала сама, однако по некоторым данным, соседи слышали истошный женский крик:"Убийца!"
Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза, алкогольную интоксикацию и беременность на раннем сроке, которая чудом сохранена, сообщает «МК». Стражи порядка выясняют, что на самом деле произошло.
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