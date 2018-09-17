Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона сама?

Сотрудники полиции Москвы выясняют обстоятельства падения из окна третьего этажа 17-летней беременной дочери крупного бизнесмена. Она заявила, что упала сама, но есть несостыковки.

Пострадавшая приехала в начале года из Китая , где последнее время училась. Девушка жила с младшими сестрой, братом и отцом. Она познакомилась в Москве с молодым человеком, завязались отношения. какое-то время спустя девушка сообщила любимому, что ждет ребенка. Он решил при этом сообщении с ней расстаться.

Сегодня утром девушка пришла домой с открытой бутылкой водки. Через некоторое время родственники увидели ее, лежащую под окном. Прибывшим на место медикам пострадавшая заявила, что упала сама, однако по некоторым данным, соседи слышали истошный женский крик:"Убийца!"

Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза, алкогольную интоксикацию и беременность на раннем сроке, которая чудом сохранена, сообщает «МК». Стражи порядка выясняют, что на самом деле произошло.