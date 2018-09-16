«Я не хочу войны, они меня вынудили»: владелица пострадавшей в Академическом квартиры — о подрядчике

Ночью 15 сентября в одном из новых домов Академического рухнул потолок. Жильцы услышали треск и соскочили с дивана, на котором спали. Еще несколько секунд, и они бы остались под завалами. Владелица квартиры Варвара рассказала Е1.RU о том, что произошло, чем упавший потолок помешал ее свадьбе, как подрядчик пытался откупиться двумя бутылками вина, и почему она все еще живет в этой квартире, где в любую минуту может обвалиться остаток потолка, с несовершеннолетним ребенком.

— Это было в 02:40. Я была в шоке, не верила своим глазам, — рассказала Варвара. — Сразу начали звонить в управляющую компанию, просили кого-то к нам выслать, посмотреть, я же не понимала, что упало. Может, следующая потом плита полетит, или это дом падает. На что диспетчер мне сказал, что сейчас все спят и никто не приедет. Даже аварийная бригада не пришла. Сказали обращаться в понедельник, потому что в субботу и воскресенье они отдыхают.

В этот же день домой к Варваре приехал подрядчик.

— Ко мне подъехал подрядчик вчера вечером. Тот человек, который отвечает за рабочих, делающих здесь внутренние отделки. Их нанимает застройщик. Я очень спокойно с ним вчера общалась, несмотря на то, что у меня нервный срыв, — отметила владелица пострадавшей квартиры. — И он сказал, что мне нужно подсчитать ущерб. Я нашла чеки и вечером скинула смс, что ущерб составляет 190 тысяч 200 рублей. Он ответил: «Думал, мы за адекватность».

Видно, что раздавлен диван, завален палас, повреждена люстра, нужно менять обои, которые поцарапал упавший потолок и, естественно, нужен ремонт потолка.

— Сегодня он явился в 10 утра, сначала пришли рабочие, которые хотели все по-быстрому вынести, — сказала Варвара. — Я понимала, что если рабочие все уберут, мне не на чем будет экспертизу проводить. Он сказал: «Я должна радоваться, что жива и успела вовремя отскочить, а он мне тут все сейчас быстренько сделает и даст 100 тысяч, чтобы я все купила». Я не смогу за эти деньги купить то, что потеряно. А моральная компенсация? У нас тут был жесткий скандал, предложила показать ему чеки, но услышала, что я шантажистка. Он меня вывел из себя, хлопнул дверью и ушел.

По словам Варвары, подрядчик предлагал ей две бутылки вина, но она отказалась и поехала к психологу.

21 сентября у Варвары и ее жениха, который тоже в момент обрушения находился в квартире, должна была быть свадьба.

— Это сорвало мне регистрацию, ее не будет просто. Я не в том состоянии, чтобы сейчас выходить замуж, — расстроилась Варвара. — У моего жениха сейчас шок, он просто уехал домой. Можно сказать, что этот потолок разрушил не только диван, но и личную жизнь.

Женщина не знает, безопасно ли вообще жить в этой квартире.

— Я не знаю, что мне делать, вызывать ли независимую экспертизу. Я не знаю, есть ли опасность обрушения в комнате моего ребенка, на кухне, где я сейчас сплю, живу. УК отправляет к застройщику, а застройщик к УК и все отговорками сыплют. В итоге ко мне ни разу даже управдом не пришел. Завтра свяжусь с застройщиком самим, хочу получить деньги. Откажет застройщик — только экспертизу и в суд. Я не хочу никакой войны, но они сами меня вынудили.

Дом №57 по улице Академика Сахарова, в котором посреди ночи рухнул потолок, находится в Академическом. Здание входит в новый квартал застройщика, его сдали только в 2017 году.