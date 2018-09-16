Проблема с полетом: более 20 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Изменения графика коснулись трех аэропортов.

«Внуково» и Днем 16 сентября, в воскресенье, в некоторых аэропортах столицы — «Домодедово» «Шереметьево» — задержали и отменили 23 рейса.

Так, в «Домодедове» задержаны семь рейсов, а четыре — отменены. В аэропорту «Внуково» задержали девять рейсов. Пассажиры «Шереметьево» также вынуждены ожидать три рейса, которые были задержаны.

Однако один из аэропортов — «Жуковский» — не изменил график прилета и отлета: на его территории не насчитывается отмен рейсов или их задержек. Об этом сообщает Риамо.

Отмечается, что в это воскресенье в Москве общая загруженность дорог оценивается в два балла из десяти.