Проблема с полетом: более 20 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах 

Изменения графика коснулись трех аэропортов.
Днем 16 сентября, в воскресенье, в некоторых аэропортах столицы — «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» — задержали и отменили 23 рейса.
Так, в «Домодедове» задержаны семь рейсов, а четыре — отменены. В аэропорту «Внуково» задержали девять рейсов. Пассажиры «Шереметьево» также вынуждены ожидать три рейса, которые были задержаны.
Однако один из аэропортов — «Жуковский» — не изменил график прилета и отлета: на его территории не насчитывается отмен рейсов или их задержек. Об этом сообщает Риамо.
Отмечается, что в это воскресенье в Москве общая загруженность дорог оценивается в два балла из десяти.