В здании Дома печати планируется проведение капитального ремонта

В здании Дома печати планируется проведение капитального ремонтаНа пресс-конференции в рамках форума «РИФ. КАВКАЗ» врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев заявил опроведении капитального ремонта здания Дома печати, расположенного на проспекте Петра I в Махачкале.

По словам врио министра Сергея Снегирева, осуществление цифровизации Дагестана и отдельных министерств должно сопровождаться созданием необходимых условий работы. Планируется создание надлежащих условий для цифровизации и в самом здании ведомства.