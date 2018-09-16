Дом печати будет отреставрирован

Дом печати будет отреставрированНа пресс-конференции в рамках форума «РИФ. КАВКАЗ» врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев заявил о проведении капитального ремонта здания Дома печати, расположенного на проспекте Петра I в Махачкале.

По словам врио министра Сергея Снегирева, осуществление цифровизации Дагестана и отдельных министерств должно сопровождаться созданием необходимых условий работы. Так, будет отремонтирован фасад здания, также будут созданы надлежащие условия для цифровизации в самом здании ведомства», — сообщил