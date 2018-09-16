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Дом печати будет отреставрирован
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Дом печати будет отреставрирован 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Дом печати будет отреставрированНа пресс-конференции в рамках форума «РИФ. КАВКАЗ» врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев заявил о проведении капитального ремонта здания Дома печати, расположенного на проспекте Петра I в Махачкале.
По словам врио министра Сергея Снегирева, осуществление цифровизации Дагестана и отдельных министерств должно сопровождаться созданием необходимых условий работы. Так, будет отремонтирован фасад здания, также будут созданы надлежащие условия для цифровизации в самом здании ведомства», — сообщил
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