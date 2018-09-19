Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. / ТАСС /. Полиция Воронежской области возбудила уголовное дело после аварии двух пассажирских автобусов в Новоусманском районе, в результате которой погибли пять человек и 18 пострадали, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Елена Подтынных.

"Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ — по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц", — сообщила Подтынных.

По данным на утро среды, в больницах остаются девять человек, остальные отпущены после осмотра.

Как сообщалось ранее, столкновение двух пассажирских автобусов (Volvo и Neoplan) произошло около 20:10 мск во вторник на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. В момент аварии в двух автобусах находились 24 человека, на месте ДТП погибли четверо, еще одна женщина скончалась в Воронежской областной больнице во время операции. Из 18 пострадавших были госпитализированы 14 человек, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. По данным полиции, автобусы следовали из Москвы в Карачаево-Черкесию и в Ставропольский край.