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ОП: серьезных нарушений во втором туре выборов в Приморье не зафиксировано
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ОП: серьезных нарушений во втором туре выборов в Приморье не зафиксировано 

Газета.Ru + ещё 33 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил об отсутствии жалоб на значительные нарушения в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Приморья. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что за голосованием в регионе следили 1450 наблюдателей.
"Они находились на участках и следили за проведением процедуры выборов. К 20.00 каких-то заявлений о существенных нарушениях мы не получили", — сказал Ступницкий.
В единый день голосования 9 сентября врио главы Приморья, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора, второе место с 24,64% голосов занял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.
Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре губернаторских выборов в Приморье составила почти 30%.
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