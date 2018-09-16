В США агента погранслужбы арестовали за убийство четырех человек

В американском штате Техас агента таможенно-пограничной службы США арестовали по подозрению в убийстве четырех женщин. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, подозреваемый на протяжении 10 лет работал агентом пограничной службы.

Как отмечается, мужчину задержали после погони в городе Ларедо.

В настоящее время мотивы задержанного неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США написавшую эссе «Как убить мужа» женщину обвинили в убийстве мужа.

Как отмечалось, труп мужа писательницы с пулевыми ранениями обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде.