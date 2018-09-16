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В США агента погранслужбы арестовали за убийство четырех человек
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В США агента погранслужбы арестовали за убийство четырех человек 

Газета.Ru + ещё 2 40 минут назад
В американском штате Техас агента таможенно-пограничной службы США арестовали по подозрению в убийстве четырех женщин. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, подозреваемый на протяжении 10 лет работал агентом пограничной службы.
Как отмечается, мужчину задержали после погони в городе Ларедо.
В настоящее время мотивы задержанного неизвестны.
Ранее сообщалось, что в США написавшую эссе «Как убить мужа» женщину обвинили в убийстве мужа.
Как отмечалось, труп мужа писательницы с пулевыми ранениями обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде.
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