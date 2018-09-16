В США из-за нападения акулы погиб мужчина

НЬЮ-ЙОРК , 16 сентября. / ТАСС /. Акула напала в субботу на 26-летнего мужчину, купавшегося на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Об этом сообщило управление полиции города Уеллфлит.

По его информации, инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. «Мужчину вытащили из воды, оказав необходимую первую помощь. Жертва скончалась от полученных ран в больнице Кейп-Кода, куда была доставлена сотрудниками пожарной службы Уеллфлита», — уточнила полиция в своем Facebook.

Имя погибшего не называется.

15 августа акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Американец выжил. Это было первое нападение акулы в этой акватории с 2012 года.