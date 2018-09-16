Ещё
В США из-за нападения акулы погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США из-за нападения акулы погиб мужчина 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Акула напала в субботу на 26-летнего мужчину, купавшегося на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Об этом сообщило управление полиции города Уеллфлит.
По его информации, инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. «Мужчину вытащили из воды, оказав необходимую первую помощь. Жертва скончалась от полученных ран в больнице Кейп-Кода, куда была доставлена сотрудниками пожарной службы Уеллфлита», — уточнила полиция в своем Facebook.
Имя погибшего не называется.
15 августа акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Американец выжил. Это было первое нападение акулы в этой акватории с 2012 года.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: Турция не улучшит отношения с Арменией без урегулирования карабахского конфликта Президент Кипра получил награду за укрепление дружбы с Россией Жителей Урюпинска с 400-летием города поздравили с орбиты космонавты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда «Секретных материалов»8
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1431
Умер Карен Степанян4
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»33
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США954
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение